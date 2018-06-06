وزارة الداخلية بغزة تُوضح آلية السفر غدٍاً الخميس عبر (معبر رفح)

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن السفر غداً الخميس، سيكون للحافلات الثلاث، وهم من الكشوفات السابقة التي لم يتسن لهم السفر، مطالبة المسافرين بالتواجد عند الساعة الثامنة من صباح غدٍ الخميس في الصالة الخارجية لمعبر رفح البري.





وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن صالة أبو يوسف النجار ستستقبل المسافرين غداً الخميس، والمدرجة أسماؤهم في كشف 19 رمضان المُعلن عنه يوم الاثنين الماضي، وهم من حافلة 2 حتى حافلة رقم 6، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، لتسليم جوازاتهم، على أن يتم تسهيل سفرهم يوم الجمعة 8 حزيران/يونيو.













رام الله - دنيا الوطن