مقتل عشرة عراقيين بانفجار مزدوج في بغداد

رام الله - دنيا الوطنقتل عشرة أشخاص وأصيب 21 آخرين على الأقل، جراء تفجير مزدوج، وقع قرب حسينية، بالعاصمة العراقية بغداد.وقالت وزارة الداخلية العراقية: إن انفجارًا وقع في حي مدينة (الصدر) في بغداد، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى مساء الأربعاء.وأفاد متحدث باسم الوزارة في بيان، بأن الانفجار هو (اعتداء إرهابي)، استهدف المدنيين، وتسبب في سقوط قتلى ومصابين.إلى ذلك، نقلت وكالة (الأناضول) عن صدر أمني بوقوع انفجار كبير مزدوج، عبر عبوتين ناسفتين، زرعهما مجهولون يُشتبه بأنهم من عناصر تنظيم الدولة، على مقربة من الحسينية".