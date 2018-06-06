جنرال إسرائيلي يُهدد حماس باستخدام القوة المفرطة

رام الله - دنيا الوطنهدد الجنرال أيال زامير، قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، حركة حماس، بأن جيشه سيستخدم القوة العسكرية المفرطة، ضد حماس في قطاع غزة.وقال زامير: لن تنتهي معركتنا مع غزة إلا بعودة الجنديين شاؤول أرون وهدار جولدن، مضيفًا: أحبطنا مشروع الأنفاق لحماس، ووجهنا لهم ضربات موجعة، ولكن التهديد من غزة لم ينتهِ بعد، وفق تعبيره.وختم زامير، حديثه قائلًا: الآن يقع على عاتقنا، مسؤولية إيجاد حل مناسب لمشكلة الطائرات الورقية الحارقة، التي يطلقها الفلسطينيون من قطاع غزة، وتحرق مساحات واسعة من أراضي المزارعين الإسرائيليين، مشددًا بالقول: "أنا متأكد من أننا سنجد هذا الحل".