جنرال إسرائيلي يُهدد حماس باستخدام القوة المفرطة
رام الله - دنيا الوطن
هدد الجنرال أيال زامير، قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، حركة حماس، بأن جيشه سيستخدم القوة العسكرية المفرطة، ضد حماس في قطاع غزة.
وقال زامير: لن تنتهي معركتنا مع غزة إلا بعودة الجنديين شاؤول أرون وهدار جولدن، مضيفًا: أحبطنا مشروع الأنفاق لحماس، ووجهنا لهم ضربات موجعة، ولكن التهديد من غزة لم ينتهِ بعد، وفق تعبيره.
وختم زامير، حديثه قائلًا: الآن يقع على عاتقنا، مسؤولية إيجاد حل مناسب لمشكلة الطائرات الورقية الحارقة، التي يطلقها الفلسطينيون من قطاع غزة، وتحرق مساحات واسعة من أراضي المزارعين الإسرائيليين، مشددًا بالقول: "أنا متأكد من أننا سنجد هذا الحل".
هدد الجنرال أيال زامير، قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، حركة حماس، بأن جيشه سيستخدم القوة العسكرية المفرطة، ضد حماس في قطاع غزة.
وقال زامير: لن تنتهي معركتنا مع غزة إلا بعودة الجنديين شاؤول أرون وهدار جولدن، مضيفًا: أحبطنا مشروع الأنفاق لحماس، ووجهنا لهم ضربات موجعة، ولكن التهديد من غزة لم ينتهِ بعد، وفق تعبيره.
وختم زامير، حديثه قائلًا: الآن يقع على عاتقنا، مسؤولية إيجاد حل مناسب لمشكلة الطائرات الورقية الحارقة، التي يطلقها الفلسطينيون من قطاع غزة، وتحرق مساحات واسعة من أراضي المزارعين الإسرائيليين، مشددًا بالقول: "أنا متأكد من أننا سنجد هذا الحل".
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