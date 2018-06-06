دولي

شاهد: شخص يسرق مدرعة للجيش الأمريكي في ولاية فيرجينيا

شاهد: شخص يسرق مدرعة للجيش الأمريكي في ولاية فيرجينيا
المدرعة المسروقة
رام الله - دنيا الوطن
سرق شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، مدرعة تابعة للحرس الوطني في ولاية فيرجينيا، وانطلق بها مسرعًا.

وقالت السلطات الأمريكية: إن الرجل تمكن من سرقة المدرعة من قاعدة (فورت بيكيت) العسكرية، في مقاطعة (نوتواي) بولاية فيرجينيا.

وفي أعقاب ذلك، تمكنت الشرطة من إيقاف سارق المدرعة، بشوارع مدينة (ريتشموند) الأمريكية، بعد مطاردة أثارت دهشة الكثيرين، على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، وفق موقع (أخبار الآن).

وقالت شرطة الولاية: أن المدرعة لم تكن مزودة بأية أسلحة، وأوقفها السارق بأحد شواعد المدينة، مشيرة إلى أن السارق معتقل، ويتم التحقيق معه، فيما لم تعرف دوافعه من وراء ذلك.

 



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