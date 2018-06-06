مدير عام الشرطة يأمر بالتحقيق في قضية 31 شخصًا مُفطراً بنهار رمضان

رام الله - دنيا الوطنأمر مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، بفتح تحقيق ومراجعة الإجراءات في القبض على 31 شخصًا، تم اعتقالهم من داخل مقهى برام الله، اليوم، الأربعاء، بدعوى انتهاك حرمة شهر رمضان و"المجاهرة بالإفطار".وقال الناطق باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، في بيان مقتضب، إنه تم الإفراج عن المعتقلين بعد سماع أقوالهم.وكان الناطق باسم الشرطة، ذكر في وقت سابق، أن الشرطة قبضت اليوم، الأربعاء، على 31 شخصًا داخل مقهى وسط مدينة رام الله "للاشتباه بلعبهم القمار والإفطار جهراً داخل مقهى وسط مدينة رام الله".