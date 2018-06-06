شؤون فلسطينية

حركة فتح تُعلق عضويتها في لجنة القوى الوطنية والإسلامية بغزة

حركة فتح تُعلق عضويتها في لجنة القوى الوطنية والإسلامية بغزة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دانت واستنكرت حركة (فتح) في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ما أسمته "ممارسات أجهزة أمن حركة حماس من أعمالٍ خارجة عن عاداتنا وتقاليد الشعب الفلسطيني، في منع وتكسير بيوت عزاء الشهداء، وملاحقة أبنائها وكوادرها في القطاع".

وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "آخر تلك الاعتداءات، كانت اختطاف الأسير المحرر إبراهيم أبو علي، أمين سر حركة فتح في إقليم الشرقية، وشقيقه وابن شقيقه"، مضيفة: "إذ تدين حركة فتح، هذا العمل وتستنكره، فإنها تعلن عن تجميد كافة مشاركتها في لجنة القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة".

وذكرت فتح، أن حركة حماس تتلاعب في القانون لتلفيق التهم لاعتقال أبنائها وكوادرها  في قطاع غزة؛ لتضليل الرأي العام، وذلك ليتناسب مع مصالحها وعربدتها، متابعة: "هذه التصرفات اللامسؤولة من حركة حماس من شأنها أن تثير الفتن بين أبناء شعبنا".

وشدد بيان حركة فتح، على أن "الوحدة الوطنية تتطلب الارتقاء للسلوك الوطني والابتعاد عن كل ما يمس كرامة أبناء الحركة، وأبناء الشعب الفلسطيني عامة، ويكرس الانقسام.

بدوره، أكد الدكتور عماد الأغا، ممثل حركة فتح في لجنة القوى الوطنية والإسلامية، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن حركة فتح مع كافة الفصائل في القضايا الوطنية، لافتاً إلى أن هناك بعض القضايا الأخرى التي يمكن أن تشهد خلافاً.

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