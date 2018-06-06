تيريزا ماي تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة مجددًا لطاولة المفاوضات

رام الله - دنيا الوطنأعربت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، خلال لقائها برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن قلق بلادها البالغ من قتل عشرات المتظاهرين الفلسطينيين، على حدود قطاع غزة.وحذرت ماي قبيل مفاوضات تعقدها اليوم مع نتنياهو في لندن، من أن "الوضع يتفاقم أكثر فأكثر ما يقلق المملكة المتحدة، رغم اعتراف بريطانيا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".وشددت على "ضرورة التخفيف من حدة التوتر واستئناف المفاوضات المجمدة منذ عام 2014 بين طرفي الصراع من أجل تسويته على أساس حل الدولتين".من جانبه، هاجم نتنياهو حركة حماس، قائلًا إن "جميع مشاكل غزة تنجم عن سعيها إلى تدمير إسرائيل".