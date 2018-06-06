(جوال) والاتحاد الفلسطيني لكرة السلة يوقعان اتفاقية رعاية الدوري الممتاز‎

رام الله - دنيا الوطنوقعت شركة (جوال)، اليوم الأربعاء مع الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة اتفاقية رعاية بطولة دوري جوال الممتاز لكرة السلة للسنة الخامسة على التوالي.وحضر حفل التوقيع مدير عام إقليم غزة في شركة جوال الأستاذ عمر شمالي، والأستاذ خليل أبو شمالة نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، وذلك بحضور عدد من موظفي شركة جوال ووفد من الاتحاد .ومن المقرر، أن يبدأ دوري جوال السلوي مطلع شهر يوليو المقبل بمشاركة 12 نادي من أندية كرة السلة في قطاع غزة، حيث ستحصل الفرق الفائز بالمراكز التسعة الأولى على مكافآت مالية مقدمة من شركة جوال وذلك بإجمالي قيمة (23.000 دينار أردني) موزعة على الأندية الفائزة .هذا وترعى جوال عدد من الدوريات المحلية الرياضية في فلسطين من بينها دوري كرة الطائرة ودوري كرة اليد، ودوري كرة تنس الطاولة وبطولة فلسطين للكاراتيه بالإضافة إلى دوري جوال للبيسبول والسوفتبول، هذا إلى جانب رعاية جوال لمنتخب الفدائي الفلسطيني، الذي تأهل العام الحالي إلى دوري أبطال آسيا.