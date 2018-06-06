شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتدي على المشاركين في تشييع الشهيد "التميمي"

قوات الاحتلال تعتدي على المشاركين في تشييع الشهيد "التميمي"
جانب من التشييع
رام الله - دنيا الوطن
شيّع أهالي رام الله، مساء اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد عز الدين التميمي (21 عاما) من قرية النبي صالح.

واحتجزت قوات الاحتلال، موكب تشييع الشهيد عز الدين التميمي (21 عاما)، على حاجز عطارة العسكري، شمال رام الله.

وكانت قوات الاحتلال قد احتجزت، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد التميمي، على حاجز عطارة العسكري، شمال رام الله.

وأعدمت قوات الاحتلال صباح اليوم، الشاب التميمي بعد إطلاق النار عليه من مسافة قريبة، في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

 

 

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