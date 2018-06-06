قوات الاحتلال تعتدي على المشاركين في تشييع الشهيد "التميمي"

رام الله - دنيا الوطنشيّع أهالي رام الله، مساء اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد عز الدين التميمي (21 عاما) من قرية النبي صالح.واحتجزت قوات الاحتلال، موكب تشييع الشهيد عز الدين التميمي (21 عاما)، على حاجز عطارة العسكري، شمال رام الله.وكانت قوات الاحتلال قد احتجزت، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد التميمي، على حاجز عطارة العسكري، شمال رام الله.وأعدمت قوات الاحتلال صباح اليوم، الشاب التميمي بعد إطلاق النار عليه من مسافة قريبة، في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.