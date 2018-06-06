لجنة إسرائيلية ترفض الإفراج المبكر عن "عهد التميمي".. والفتاة ترد "سأخرج رافعة رأسي"

رام الله - دنيا الوطنرفضت ما تسمى بـ "لجنة الإفراج المبكر" في سجن (ريمونيم) الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، التماسًا تقدم به فريق الدفاع عن الفتاة الفلسطينية المعتقلة عهد التميمي، بتقصير مدة الحكم الصادر بحقها والإفراج عنها مبكراً.ونقلت صحيفة (رأي اليوم) عن القناة الإسرائيلية العاشرة، قولها: إن عهد التميمي التي حكم عليها في آذار/ مارس الماضي بالسجن ثمانية شهور، تقدمت بالالتماس ليتم اقتطاع الثلث الأخير من الحكم، إلا أن اللجنة التي نظرت في الالتماس رفضته.وأضافت القناة: أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أوصى مسبقاً بعدم إطلاق سراح التميمي بشكل مبكر، بزعم أنها تحمل أيديولوجيا خطيرة، ويجب أن تبقى في السجن لأسباب الردع من جانبها، قالت الفتاة التميمي خلال جلسة الالتماس سأخرج من سجني مرفوعة الرأس ، حسب القناة نفسها.وأضافت الجنود اليوم قتلوا ابن عمي عز الدين التميمي، لكن أنا سأخرج من هنا عزيزة رافعة رأسي.يذكر، أن الشاب عز الدين التميمي (21 عاماً)، استشهد، صباح اليوم، متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة (النبي صالح)، غربي مدينة رام الله.