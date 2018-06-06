الملك عبد الله: "إلي بخبص لازم يروح بنفس اليوم"

شاهد حديث العاهل الأردني الملك عبد الله..



رام الله - دنيا الوطنأكد الملك عبد الله الثاني، وقوفه الدائم إلى جانب شعبه، وأنه يقدر حجم الضغوطات المعيشية التي تواجه المواطن.وقال العاهل الأردني: "المواطن معه كل الحق، ولن أقبل أن يعاني الأردنيون"، وتعلمت من سيدنا، الله يرحمه، أن أكون إلى جانب أولادي وبناتي وأخواني المواطنين الأردنيين"، مضيفًا باللهجة العامية الأردنية: "إلي بخبص، لازم يروح بنفس اليوم".وأعرب الملك خلال لقائه في قصر الحسينية، عددًا من مدراء الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير صحف يومية، عن فخره بما شاهده من تعبير حضاري من الشباب الأردني في الأيام الماضية، والتي تعكس حرصهم على تحقيق مستقبل أفضل لهم، متابعًا: "كل الأردنيين يعملون من أجل مستقبل أفضل لوطنهم وكيف نمضي إلى الأمام بثقة وعزيمة"، بحسب صحيفة (الغد) الأردنية.وأوضح الملك عبد الله، قائلًا: "ما رأيته خلال الأيام الماضية يجعلني أشعر بالسعادة وأتشرف بأنني أردني"، مشددًا على ضرورة أن تقوم مؤسسات الدولة بتبني أسلوب جديد يرتكز على تطوير الأداء والمساءلة والشفافية، وإعطاء المجال لوجوه شابة جديدة تمتلك الطاقات ومتفانية لخدمة الوطن.