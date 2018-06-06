هذه السيدة على رأس قائمة المرشحين لتولي رئاسة الحكومة المصرية

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (العربية نت): إنه بدأت بورصة التكهنات في الدوران، حول اسم رئيس وزراء مصر المقبل، منذ إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبول استقالة الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساء أمس، وتكليفه بتسيير الأعمال لحين تسمية وزراء مصر القادم.وأوضح (العربية نت): لكن بورصة التكهنات تدور حول ستة أسماء من المتوقع أن يكون بينها اسم رئيس وزراء مصر الجديد، والتي تضمنت وفق مصادر مطلعة وبالترتيب محافظ البنك المركزي المصري الحالي طارق عامر، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، واللواء محمد عرفان رئيس جهاز الرقابة الإدارية، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش، وأخيراً وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار.وأضاف: يربط محللون بين توجهات الرئيس المصري خلال الفترة المقبلة وبين اختيار اسم رئيس الوزراء، خاصة أن كل اسم من الأسماء المطروحة يشير إلى اتجاه معين، إذ يشير اختيار طارق عامر إلى الاستمرار في تحقيق أرقام جيدة بشأن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وضبط الواردات المصرية وسوق الصرف، إضافة إلى قدرته على مواجهة التضخم.ولفت الموقع، إلى أن اختيار الوزيرة سحر نصر فريما ربطت المصادر بين اختيارها وبين علاقتها بمؤسسات التمويل الدولية ورؤيتها في تعديل المحفظة الاستثمارية لمصر خلال الفترة المقبلة.