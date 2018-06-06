شؤون فلسطينية

رياض منصور: لجنة دولية ستصل غزة للتحقيق بممارسات إسرائيل بحق المدنيين

رياض منصور: لجنة دولية ستصل غزة للتحقيق بممارسات إسرائيل بحق المدنيين
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور
رام الله - دنيا الوطن
قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور: إن اجتماعات حثيثة عقدت في اليومين الماضيين لتحديد خطوات التحرك بعد استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (فيتو) في مجلس الأمن، على مشروع قرار توفير الحماية الدولية لشعبنا.

وأوضح منصور، أنه تم التواصل مع اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين في الأراضي المحتلة، والتي تترأسها سيرلانكا وتضم بعضويتها ماليزيا والسنغال، لافتًا إلى أنه تم توصية هذه اللجنة بالذهاب الى قطاع غزة للاطلاع على جرائم الاحتلال المرتكبة في الفترة الاخيرة.

وتوقع أن تتوجه اللجنة الى القطاع بعد نحو شهر، عقب التنسيق مع الشقيقة مصر.

وأوضح منصور، أن اجتماعا عقد الاثنين لمجلس السفراء العرب واجتماعا اخر عقد الثلاثاء لمجلس سفراء منظمة التعاون الاسلامي.

وأضاف أنه جرى الاتفاق على خطه عمل تتضمن لقاء يعقد ظهر الاربعاء مع الامين العام للامم المتحدة من اجل مناقشة استعداداته للدخول في الموضوع، مشيرًا إلى لقاء اخر سيعقد مع رئيس الجمعية العامة لبحث مسألة الذهاب في الاسبوع الذي يليه تحت بند متحدون من اجل السلام لطرح مشروع قرار الحماية للتصويت في الجمعية العامة.

كما لفت منصور لاتفاق على عقد لقاءات مع المجموعات الاقليمية المختلفة من اجل حشد التاييد والدعم لمشروع القرار.

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