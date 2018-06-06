شؤون فلسطينية

فتح ترحب بموقف الأرجنتين من إلغاء المباراة مع إسرائيل

فتح ترحب بموقف الأرجنتين من إلغاء المباراة مع إسرائيل
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت حركة فتح بموقف دولة الأرجنتين، على كافة المستويات الرسمية والشعبية  واتحاد كرة القدم ولفريق كرة القدم الارجنتيني، على قرارهم الجريء والصحيح، بالغاء المباراة
الودية التي كانت ستعقد مع منتخب دولة الاحتلال في القدس "عاصمة دولة فلسطين" في ذكرى الاحتلال الاسرائيلي لأرضنا وقدسنا ، معتبرة هذه الخطوة بالايجابية ورسالة واضحة لاسرائيل بضرورة عدم تضليل الرأي العام الدولي، وعدم استخدام الرياضة لأغراض عدوانية مخالفة للقانون والشرعية الدوليين، وأن القدس كانت وستبقى عاصمة دولة فلسطين، مقدمة الشكر والعرفان للأرجنتين.

  وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عضو مجلسها  الثوري أسامه القواسمي، أن الغاء المباراة هو انتصار للقيم والاخلاق ولمحبي السلام في العالم، وللذين يصرون أن تبقى الرياضة بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص جسرا لترسيخ المحبة والسلام، وليس الكراهية والتعبير عن الاحقاد كما تريدها إسرائيل.

وعبرت حركة فتح عن عظيم امتنانها لاتحاد كرة القدم الفلسطيني وعلى رأسه اللواء جبريل الرجوب وكافة العاملين، الذين قاموا بحملة دولية كبيرة، وتعاملوا بمسؤولية عالية لافشال المخطط الاسرائيلي، كما عبرت الحركة عن شكرها الكبير للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والشكر لجميع الاتحادات والمنظمات  التي بذلت جهدا في هذا الاتجاه وللاعلام  الحركي والرسمي للذين قاموا بحملة اعلامية دولية في هذا الاتجاه

أخبار ذات صلة

لجنة إسرائيلية ترفض الإفراج المبكر عن &#34;عهد التميمي&#34;.. والفتاة ترد &#34;سأخرج رافعة رأسي&#34;

لجنة إسرائيلية ترفض الإفراج المبكر عن "عهد التميمي".. والفتاة ترد "سأخرج رافعة رأسي"

فيديو: ضجة في رام الله بعد اعتقال الشرطة لمفطرين في نهار رمضان

فيديو: ضجة في رام الله بعد اعتقال الشرطة لمفطرين في نهار رمضان

أبو شهلا: &#34;كفى ثم كفى.. حولتم غزة إلى مدينة المليون متسول&#34;

أبو شهلا: "كفى ثم كفى.. حولتم غزة إلى مدينة المليون متسول"

رياض منصور: لجنة دولية ستصل غزة للتحقيق بممارسات إسرائيل بحق المدنيين

رياض منصور: لجنة دولية ستصل غزة للتحقيق بممارسات إسرائيل بحق المدنيين

الرئيس عباس يُلقي كلمة أمام البرلمان الفرنسي قريبًا

الرئيس عباس يُلقي كلمة أمام البرلمان الفرنسي قريبًا

اعتقال مواطن داس علم إسرائيل

اعتقال مواطن داس علم إسرائيل

الرجوب: إلغاء مباراة الأرجنتين بطاقة حمراء في وجه إسرائيل

الرجوب: إلغاء مباراة الأرجنتين بطاقة حمراء في وجه إسرائيل

فيديو: طلبة الثانوية العامة (العلمي) يشتكون من صعوبة امتحان الأحياء

فيديو: طلبة الثانوية العامة (العلمي) يشتكون من صعوبة امتحان الأحياء

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

فتح ترحب بموقف الأرجنتين من إلغاء المباراة مع إسرائيل

فتح ترحب بموقف الأرجنتين من إلغاء المباراة مع إسرائيل

اعتقال مواطن داس علم إسرائيل

اعتقال مواطن داس علم إسرائيل

الرجوب: إلغاء مباراة الأرجنتين بطاقة حمراء في وجه إسرائيل

الرجوب: إلغاء مباراة الأرجنتين بطاقة حمراء في وجه إسرائيل

فيديو: طلبة الثانوية العامة (العلمي) يشتكون من صعوبة امتحان الأحياء

فيديو: طلبة الثانوية العامة (العلمي) يشتكون من صعوبة امتحان الأحياء

البنك الإسلامي الفلسطيني يرعى إطلاق جدارية &#34;خيرنا في كبارنا&#34; في قطاع غزة

البنك الإسلامي الفلسطيني يرعى إطلاق جدارية "خيرنا في كبارنا" في قطاع غزة

الخارجية تُطالب الجنائية الدولية بملاحقة أردان على دعواته العنصرية للقتل والاغتيال

الخارجية تُطالب الجنائية الدولية بملاحقة أردان على دعواته العنصرية للقتل والاغتيال

سلطة النقد تعقد ورشة حول تعليمات تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية

سلطة النقد تعقد ورشة حول تعليمات تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية

فيديو: ماذا قال طلبة التوجيهي (الأدبي) عن امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الثانية؟

فيديو: ماذا قال طلبة التوجيهي (الأدبي) عن امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الثانية؟

منوعات

صور: تعرف على ثمن فستان زفاف نادين نسيب نجيم في &#34;طريق&#34;

صور: تعرف على ثمن فستان زفاف نادين نسيب نجيم في "طريق"

طليقة أحمد الفيشاوي تنتصر عليه وتحصل على حكم جديد ضده

طليقة أحمد الفيشاوي تنتصر عليه وتحصل على حكم جديد ضده

صور: ظهور نادر للفنانة المعتزلة نورا في عيد ميلاد ابنة شقيقتها

صور: ظهور نادر للفنانة المعتزلة نورا في عيد ميلاد ابنة شقيقتها

إيناس الدغيدي: الموت أفضل لي من ارتداء الحجاب

إيناس الدغيدي: الموت أفضل لي من ارتداء الحجاب

فيديو: الكشف عن وجه إبنة أحلام &#34;لولوة&#34;.. شاهدوا جمالها

فيديو: الكشف عن وجه إبنة أحلام "لولوة".. شاهدوا جمالها

صور صادمة.. شاهدوا كيف أصبح شكل الطفلة &#34;سوكا&#34;

صور صادمة.. شاهدوا كيف أصبح شكل الطفلة "سوكا"

فيديو: تعرفوا على السبب الحقيقي لانفصال ريهانا عن حبيبها السعودي

فيديو: تعرفوا على السبب الحقيقي لانفصال ريهانا عن حبيبها السعودي

فيديو: ريم البارودي: أحمد سعد كان بيضربني ولينا فضايح كتيرة في الشوارع

فيديو: ريم البارودي: أحمد سعد كان بيضربني ولينا فضايح كتيرة في الشوارع

فيديو: شاهد أخر تفاصيل زفاف عمرو دياب ودينا الشربيني

فيديو: شاهد أخر تفاصيل زفاف عمرو دياب ودينا الشربيني

فيديو: عابد فهد يروي قصة تعرفه على زوجته زينة اليازجي

فيديو: عابد فهد يروي قصة تعرفه على زوجته زينة اليازجي

عربي

السيسي: سنفتتح العديد من الإنجازات الكبيرة والمشاريع بعد عيد الفطر

السيسي: سنفتتح العديد من الإنجازات الكبيرة والمشاريع بعد عيد الفطر

الأردنيون يواصلون الاحتجاج على قانون ضريبة الدخل

الأردنيون يواصلون الاحتجاج على قانون ضريبة الدخل

وزارة الدفاع القطرية تَكشف عن منظومة جوية لحماية مجالها الجوي

وزارة الدفاع القطرية تَكشف عن منظومة جوية لحماية مجالها الجوي

خلاف قطري سعودي جديد بشأن الحج

خلاف قطري سعودي جديد بشأن الحج