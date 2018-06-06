فتح ترحب بموقف الأرجنتين من إلغاء المباراة مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنرحبت حركة فتح بموقف دولة الأرجنتين، على كافة المستويات الرسمية والشعبية واتحاد كرة القدم ولفريق كرة القدم الارجنتيني، على قرارهم الجريء والصحيح، بالغاء المباراةالودية التي كانت ستعقد مع منتخب دولة الاحتلال في القدس "عاصمة دولة فلسطين" في ذكرى الاحتلال الاسرائيلي لأرضنا وقدسنا ، معتبرة هذه الخطوة بالايجابية ورسالة واضحة لاسرائيل بضرورة عدم تضليل الرأي العام الدولي، وعدم استخدام الرياضة لأغراض عدوانية مخالفة للقانون والشرعية الدوليين، وأن القدس كانت وستبقى عاصمة دولة فلسطين، مقدمة الشكر والعرفان للأرجنتين.وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عضو مجلسها الثوري أسامه القواسمي، أن الغاء المباراة هو انتصار للقيم والاخلاق ولمحبي السلام في العالم، وللذين يصرون أن تبقى الرياضة بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص جسرا لترسيخ المحبة والسلام، وليس الكراهية والتعبير عن الاحقاد كما تريدها إسرائيل.وعبرت حركة فتح عن عظيم امتنانها لاتحاد كرة القدم الفلسطيني وعلى رأسه اللواء جبريل الرجوب وكافة العاملين، الذين قاموا بحملة دولية كبيرة، وتعاملوا بمسؤولية عالية لافشال المخطط الاسرائيلي، كما عبرت الحركة عن شكرها الكبير للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والشكر لجميع الاتحادات والمنظمات التي بذلت جهدا في هذا الاتجاه وللاعلام الحركي والرسمي للذين قاموا بحملة اعلامية دولية في هذا الاتجاه