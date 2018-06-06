شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُلقي كلمة أمام البرلمان الفرنسي قريبًا

الرئيس عباس يُلقي كلمة أمام البرلمان الفرنسي قريبًا
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سفير فلسطين لدى باريس سلمان الهرفي، أن الرئيس محمود عباس سيزور فرنسا قريباً.

وقال الهرفي، اليوم الاربعاء: إن الرئيس سيزور فرنسا قريبًا وسيتوجه بكلمة أمام البرلمان الفرنسي بناء على دعوة تلقاها من باريس.

وأضاف ان مشاورات جارية لتحديد الموعد النهائي للزيارة.

من جهة ثانية، وصف الهرفي زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لفرنسا بالفاشلة نظرًا للخلافات بين باريس وتل أبيب، ازاء الملفين الفلسطيني والايراني.

ونفى الهرفي لاذاعة (صوت فلسطين) نبأ مدسوساً أوردته وسائل
إعلام إسرائيلية، على لسانه نقلت فيه تصريحات ملفقة له حول مسيرة العودة.

وأكد السفير الهرفي، أن موقفه من مسيرة العودة واضح بأنها جاءت أولاً وأخيرًا للتذكير بواقع اللاجئين الفلسطينيين، وصرخة بوجه المخططات الاسرائيلية الاستيطانية، واحتجاجًا على خطوة اعلان القدس عاصمة لإسرائيل، كما جاءت لرفع الحصار عن القطاع، متابعًا: هذا ما أردت أن أقوله حول مسيرة العودة ولم يحدث أن قلت غير ذلك.

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