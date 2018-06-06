اعتقال مواطن داس علم إسرائيل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، مواطنًا من عرعرة بزعم قيامه بدوس العلم الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، في مظاهرة جرت في حيفا ضد العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة.وقالت الشرطة الإسرائيلية: "هذا تحقيق تم فتحه بعد أن تم إبلاغ الشرطة عن شريط فيديو يشاهد فيه عدد من الأشخاص وهم يستولون على العلم من احدى المتظاهرات، ويلقون به على الأرض ويدوسون عليه، وتم استجواب المشتبه به البالغ من العمر 23 عامًا بسبب الاشتباه في ازدراء العلم"، وفق مزاعم الشرطة.