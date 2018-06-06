شؤون فلسطينية

اعتقال مواطن داس علم إسرائيل

اعتقال مواطن داس علم إسرائيل
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنًا من عرعرة بزعم قيامه بدوس العلم الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، في مظاهرة جرت في حيفا ضد العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة.

 وقالت الشرطة الإسرائيلية: "هذا تحقيق تم فتحه بعد أن تم إبلاغ الشرطة عن شريط فيديو يشاهد فيه عدد من الأشخاص وهم يستولون على العلم من احدى المتظاهرات، ويلقون به على الأرض ويدوسون عليه، وتم استجواب المشتبه به البالغ من العمر 23 عامًا بسبب الاشتباه في ازدراء العلم"، وفق مزاعم الشرطة.

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