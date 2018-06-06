نبيه بري: لبنان مُستعدة للتفاوض مع إسرائيل برعاية الأمم المتحدة

رام الله- دنيا الوطن

قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إن الإدارة الأمريكية أبلغت لبنان، باستعداد إسرائيل للتفاوض على ترسيم الحدود في البر والبحر بين البلدين، مؤكداً أن بيروت، مستعدة للتفاوض حول ذلك مع ضرورة، أن يتم ذلك برعاية الأمم المتحدة.



وأضاف بري، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء: "جاءنا اقتراح أمريكي، بعد اجتماع عُقد مع نتنياهو في إسرائيل، ومفاده أنهم على استعداد لحل متكامل في البر والجدار ومزارع شبعا، وكذلك في البحر".وتابع بري: "أُبلغت هذا الموقف، على أن تتم المحادثات في الناقورة، وتحت علم الأمم المتحدة"، مستطرداً: "اعتبرت أن هذا الاقتراح إيجابي وقابل للنقاش، ونحن الآن بانتظار الجواب من الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي ألمح إلى هذا الأمر اليوم".وفي إجابة عن سؤال حول استعداد لبنان لبحث مقترحات التفاوض الأمريكية، قال بري: "مستعدون لبحث مقترحات التفاوض".