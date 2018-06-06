الرجوب: إلغاء مباراة الأرجنتين بطاقة حمراء في وجه إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب: إن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، ألغى مباراته التي كانت مقررة مع منتخب إسرائيل في التاسع من الشهر الجاري على أرض القدس، وذلك نتيجة جهود الاتحاد الفلسطيني بمساعدة اتحادات إقليمية والدولية.واعتبر الرجوب، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة بين الأرجنتين وإسرائيل في القدس يوم السبت المقبل، بمثابة "بطاقة حمراء" في وجه الدولة العبرية.وأثنى الرجوب، على قرار الاتحاد الأرجنتيني إلغاء المباراة، مؤكداً أنه سيتم التوجه لبعثة الأرجنتين في فلسطين لتقديم الشكر لها، مثنياً على دور جماهير ولاعبي الأرجنتين، وبرلمانيين وسياسيين أرجنتينيين، وقفوا معنا لمنع إقامة المباراة.واعتبر أن إلغاء المباراة صفعة لحكومة إسرائيل، مشيراً إلى سعي الحكومة الإسرائيلية كي تقام المباراة في القدس بموعدها، إلا أن المنتخب الأرجنتيني وميسي بصفته أيقونة رياضية، صفعوا نتنياهو برفضهم إقامة المباراة.وأشار الرجوب إلى إصرار الحكومة الإسرائيلية على استقدام المنتخب الأرجنتيني بشكل رياضي، ولكنه في الحقيقة هو مضمون سياسي لنقل رسالة للعالم بأن الأمور طبيعية بوجود ميسي كأيقونة، خاصة أن المباراة تقام لمناسبة مرور 71 عاماً على إقامة دولة إسرائيل، حيث تستخدم إسرائيل الرياضة للتغطية على جرائمها وتنكرها لحقوق الإنسان، والشرعية الدولية ولوائح (فيفا).في المقابل، شكر الاتحاد الفلسطيني "كافة الجهات والمؤسسات الشعبية والرياضية في العالم، الذين عملوا دون كلل على انتصار رسالة الرياضة وكرة القدم تحديداً، ورفضوا من خلالها أن تكون الرياضة أداة بيد رجال السياسة والابتزاز السياسي".وشكر الاتحاد لاعبي المنتخب الأرجنتيني وفي مقدمهم ميسي "الذين رفضوا أن يكونوا جسراً لتحقيق مآرب غير رياضية".