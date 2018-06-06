شؤون فلسطينية

البنك الإسلامي الفلسطيني يرعى إطلاق جدارية "خيرنا في كبارنا" في قطاع غزة

البنك الإسلامي الفلسطيني يرعى إطلاق جدارية "خيرنا في كبارنا" في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قدم البنك الإسلامي الفلسطيني  رعايته لإطلاق جدارية بعنوان "خيرنا في كبارنا" وذلك  في ميناء غزة، ضمن حملة متكاملة أطلقها مركز الوفاء للمسنين بعنوان "برهم واجب علينا" للفت الانتباه لحقوق المسنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وتم رسم الجدارية بحضور ممثلين عن البنك الإسلامي الفلسطيني وعدد كبير من المتطوعين فيه الذين ساهموا في الاعتناء بالمسنين الذين حضروا الفعالية وإشراك المسنين في تفاصيل الفعالية الموجهة لهم، وذلك إلى جانب إدارة مركز الوفاء للمسنين، حيث تم خلال الفعالية رسم جدارية  في الميناء تصور المسنين وأهمية العناية بهم، إضافة إلى فعاليات ترفيهية أخرى.

وقالت ضحى الوزني مدير العلاقات العامة في البنك الإسلامي الفلسطيني أن البنك يولي اهتماما خاصا بالمسنين ويعمل على دعمهم ومشاركتهم فعالياتهم في مختلف المحافظات الفلسطينية، لافتتة إلى رعاية البنك لعدد من الإفطارات الرمضانية في مؤسسات رعاية المسنين كان آخرها إفطار مع المسنات نزيلات جمعية الاتحاد النسائي في البيرة وبيت الأجداد في أريحا ومركز رعاية المسنين في مدينة نابلس.

وأشارت أن البنك يهتم بأن ينخرط الموظفون في مثل هذه الفعاليات لما لها من أثر إيجابي على تعزيز روح العمل التطوعي بينهم وحثهم على تقديم خدمات أكثر لمجتمعهم، مؤكدة أن سياسة البنك من خلال برنامجه للمسؤولية المجتمعية تقضي بأن يكون الدعم المقدم ذو أثر إيجابي ومستدام ويترك أثرا حقيقا على الفئات التي يمسها.

وتوجهت الوزني بالشكر الجزيل لكافة المؤسسات التي تعنى برعاية المسنين على ما يبذلونه من جهد للإهتمام بهذه الشريحة التي تحتاج إلى الدعم والرعاية، مؤكدة استمرار البنك في دعم جهود رعاية المسنين.

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