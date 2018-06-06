الخارجية تُطالب الجنائية الدولية بملاحقة أردان على دعواته العنصرية للقتل والاغتيال

دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات، تصريحات وزير ما يسمى بـ (الأمن الداخلي) في حكومة الاحتلال، جلعاد أردان، التي طالب فيها بقتل من أسماهم (مطلقي الطائرات الورقية)، وتؤكد أن هذه الدعوات تعكس عقلية الاحتلال الإرهابية والعنصرية، وسياساته القائمة على الحقد والكراهية والإجرام بحق أبناء شعبنا كافة.





أقوال وتصريحات أردان، تأتي بعد أيام قليلة من اغتيال المُسعفة رزان النجار، وبعد أسابيع قليلة من قتل الطفلة الرضيعة ليلى غندور، والمقعد فادي أبو صلاح، وغيرهم من أبناء شعبنا الأطفال والنساء والشيوخ، في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي.





وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن وجه الاستغراب هنا ليس في تصريحات اعتدناها من أركان اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل، فهي تصريحات تصدر عن مجرمين وقتلة، يجب محاسبتهم عليها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لكن المستغرب هو الصمت غير المبرر للمجتمع الدولي، الذي لا يحرك ساكناً على مثل تلك التصريحات، التي تدعو علناً للقتل والاغتيال، ويبدو أن المجتمع الدولي فيما يتعلق بإسرائيل، مستعد للتنازل عن أخلاقياته ومبادئة وكرامته، حتى يتجنب انتقاد إسرائيل له، وهذا يُشكل وصمة عار.

رام الله - دنيا الوطن