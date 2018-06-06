سلطة النقد تعقد ورشة حول تعليمات تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية

عقدت سلطة النقد، ورشة عمل حول تعليمات وإرشادات تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) لمؤسسات الإقراض المتخصصة، قدمها قسم الرقابة على مؤسسات الإقراض المتخصصة وفريق دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد.





وشارك في الورشة المدراء العامون ومدراء الدوائر المالية والمخاطر والعمليات والتدقيق الداخلي من مؤسسات الاقراض المتخصصة وممثلون عن شركات التدقيق الخارجي، إضافة إلى فريق دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد. وهدفت ورشة العمل، التي افتتحها رئيس قسم الرقابة على مؤسسات الاقراض المتخصصة في سلطة النقد السيد جمال عودة، إلى تعزيز التواصل ما بين كافة الأطراف المعنية بتطبيق متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) ووضع مؤسسات الاقراض في صورة المتطلبات الرئيسية من التعليمات المزمع إصدارها بنسختها النهائية خلال الفترة القريبة القادمة وتوضيح بعض الجوانب بناءً على الاستفسارات والتعليقات الواردة وذلك من أجل ضمان الحد الأدنى من الاتساق الأمثل في التطبيق على مستوى قطاع مؤسسات الاقراض المتخصصة في فلسطين.

وقدم فريق العمل لدى سلطة النقد عرضاً حول آليات تطبيق متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9)، لا سيما التحسينات على الجزئيات المتعلقة بالرقابة على إجراءات المؤسسات بشأن تكوين المخصصات بناءً على نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة.





تجدر الإشارة إلى أن سلطة النقد، قامت مؤخراً بتوجيه المصارف العاملة في فلسطين لتطبيق متطلبات المعيار المذكور، وأصدرت تعليماتها بالخصوص، حيث يأتي تطبيق متطلبات هذا المعيار على القطاعين المالي والمصرفي؛ استكمالاً لجهود سلطة النقد الرامية إلى تعزيز إدارة المخاطر في فلسطين، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين.

رام الله - دنيا الوطن