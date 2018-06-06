فيديو: ماذا قال طلبة التوجيهي (الأدبي) عن امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الثانية؟

"دنيا الوطن"، رصدت آراء طلبة الثانوية العامة للفرع الأدبي، حول اختبار اللغة الإنجليزية، وطبيعة الأسئلة، عبر التقرير التالي:











خاص دنيا الوطن– محمد جلوتباينت آراء طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) حول اختبار الورقة الثانية لمبحث اللغة الإنجليزية، ما بين سهلة وصعبة، لافتين إلى أن الوقت كافٍ والأسئلة مباشرة، لكن الاختبار يحتاج إلى حفظ الكلمات.