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شؤون فلسطينية

الخارجية: إنجاز فلسطيني في منع إسرائيل من تسييس الرياضة

الخارجية: إنجاز فلسطيني في منع إسرائيل من تسييس الرياضة
رام الله - دنيا الوطن
إنجاز كبير حققته فلسطين، بجهود مُكثفة بدأها وقادها رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطينية جبريل الرجوب، من خلال مواقفه وتصريحاته، واتصالاته العديدة مع اتحادات شبيهة بما فيها الاتحاد الأرجنتيني، والاتحاد الدولي لكرة القدم، للتحذير من مخاطر استغلال الرياضة لتحقيق أهداف سياسية.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، الأربعاء، هذا التحرك تكلل بإلغاء المباراة، التي كان من المقرر، أن تُجرى بين المنتخب الأرجنتيني والإسرائيلي في القدس المحتلة. 

في هذا السياق، لا بد من الإشارة أيضاً الى الجهد الذي قامت به وزارة الخارجية والمغتربين من خلال التواصل المباشر مع الجهات الرسمية الأرجنتينية، وتحديداً دور السفارة الفلسطينية في بيونس آيرس، وأدت إلى تفعيل حالة قوية من الضغط والمساندة من جانب منظمات المجتمع المدني الأرجنتينية، ومؤسسات حقوق الإنسان، والشخصيات الاعتبارية الأرجنتينية، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني الرافضة لإقامة تلك المباراة على أرض فلسطينية محتلة، حيث أعطت هذه الجهود المتكاملة بين الإطار الرياضي والإطار السياسي والدبلوماسي النتائج المرجوة منها.

وأكدت الوزارة أن تراجع المنتخب الأرجنتيني عن إجراء هذه المباراة على أرض محتلة، يُعتبر رسالة قوية وواضحة إلى المجتمع الإسرائيلي بأن محاولات ساستهم تبييض احتلالهم من خلال تسييس الرياضة والمناسبات الثقافية والفنية واستغلالها لا ينطلي على أحد، وبات يواجه رفضاً دولياً صريحاً وتأكيداً جديداً على تمسك العالم بالشرعية الدولية وقراراتها.

ووجهت شكرها لاتحاد كرة القدم الأرجنتيني، لعديد اللاعبين والفنيين في الفريق، الذين دفعوا باتجاه الإلغاء، متمنين لهم التفوق والنجاح في مبارياتهم القادمة ضمن بطولة العالم لكرة القدم في روسيا الاتحادية، والشكر لجميع الأرجنتينيين من مؤسسات وأفراد، الذين عبروا بطرقهم المختلفة عن رفضهم للعب على أرض محتلة.

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