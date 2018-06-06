غنام تسلم كراسي كهربائية وأطراف وأدوات مساندة لأشخاص من ذوي الإعاقة

رام الله - دنيا الوطنسلمت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم 11 عائلة كراسي كهربائية وأطراف وأدوات مساندة لمساعدة أبنائهم في تخطي واقعهم حيث يعانون من إعاقات مختلفة، وذلك بتبرع من رجال خير في الولايات المتحدة الأمريكية وهم أبناء الحاج جمعة شلبي والأخ خليل عبد الله حيث أكدت غنام أن مساندة أبناء شعبنا مهمة وطنية وإنسانية داعية كافة المقتدرين للمساهمة في رسم البسمة على وجوه من يفتقدونها.وقالت غنام أن هناك تعليمات من فخامة الرئيس بإعطاء الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية دائما كونهم شريحة أصيلة من أبناء شعبنا واعاقتهم لا تلغي طاقتهم، مبينة أن تكامل المؤسسة الرسمية مع القطاع الخاص يساهم في تلبية احتياجات المواطنين بشكل أكبر.وشكرت المحافظ غنام المتبرعين لافتة أن أجسادهم في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن عطائهم يتجه نحو فلسطين، موجهة التحية لكافة أبناء شعبنا في المهجر لما لهم من بصمات متميزة على كافة الأصعدة.من جانبه شكر المستفيدون من المساعدات المحافظ غنام والمتبرعين لما لهذا التبرع من أثر عليهم وعلى أسرهم، مؤكدين أن هذه الكراسي والأطراف ستساهم في تلبية احتياجاتهم والتخفيف من الأعباء المترتبة عليهم.