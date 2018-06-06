روسيا: واشنطن تُحاول عرقلة مواصلة الدول الأخرى تنفيذ اتفاق إيران النووي





وأوضح أوليانوف، الأربعاء، أن موسكو ترحب بردة الفعل المتزنة والحكيمة للقيادة الإيرانية على محاولات واشنطن الهدامة ومواصلة طهران تطبيق الاتفاق، حتى في الظروف الحالية المتأزمة، نتيجة قرار الولايات المتحدة الخروج من الصفقة النووية، واستئناف العقوبات ضد إيران، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).



رام الله - دنيا الوطنقال الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف: إن واشنطن تحاول عرقلة مواصلة الدول الأخرى، تنفيذ اتفاق إيران النووي، وذلك من خلال العقوبات التي تفرضها على طهران.وأوضح المسؤول الروسي أن الولايات المتحدة لم تكتف بالخروج من الاتفاق النووي، بل تحاول عرقلة الدول الأخرى عن مواصلة تطبيق الاتفاق.وأكد أوليانوف، أن إيران اليوم باتت من أكثر الدول الخاضعة لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتاً إلى أن مستوى الخطر المرتبط ببرنامجها النووي معدوم، وأن واشنطن فقدت مصداقيتها، وأظهرت أنها ليست شريكاً يمكن الوثوق به.