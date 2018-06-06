واشنطن قلقة من لقاء مُحتمل بين بشار الأسد وكيم جونغ أون

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن قلقة من الأنباء حول اللقاء المحتمل بين الرئيس السوري بشار الأسد، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.



وأضافت الوزارة، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم): "لا نعتقد أنه سيساعد، لكن ليس بإمكاننا تأكيد أن هذا اللقاء سيُعقد بدقة، نعتقد أننا سنشعر بقلق إذا كان لديكم شخص مثل بشار الأسد، وهو يلتقي مع زعيم كوريا الشمالية، فإن الموضوع بالطبع مقلق لنا".وكانت صحيفة "نودون سينمون" الكورية الشمالية نقلت الأحد الماضي عن الرئيس السوري بشار الأسد، تصريحه الذي أدلى به في 30 أيار/ مايو الماضي، برغبته بزيارة كوريا الشمالية، وإجراء لقاء مع زعيمها كيم جونغ أون.وأشارت الصحيفة، إلى أن الرئيس السوري، عبر عن ثقته بنجاح عملية توحيد الكوريتين.