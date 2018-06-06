رئيس المخابرات المصرية في زيارة سرية لإسرائيل لبحث (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (عكا أون لاين) نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: إن رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، يجري زيارة سرية لإسرائيل.



وحسب تلك الوسائل، فإن اللواء كامل، موجود في تل أبيب ضمن زيارة وصفت بالسرية، وأنها جاءت للتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية من أجل استثمار الشركات الإسرائيلية والأمريكية في سيناء، مقابل دعم مصر الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمعروفة بـ (صفقة القرن).





وأضافت: "يرافق اللواء كامل في زيارته السرية رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، والإعلامي المصري خالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع المصرية"، لافتةً إلى أن الزيارة جاءت بأوامر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شخصياً.