السيسي: سنفتتح العديد من الإنجازات الكبيرة والمشاريع بعد عيد الفطر

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن الأيام المقبلة ستشهد خطوات تُفرح الشعب المصري، لافتاً إلى أنه سيفتتح العديد من الإنجازات الكبيرة والمشاريع بعد عيد الفطر.



وأضاف السيسي، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "لدي أمل كبير في أن تشاهدوا مصر في منطقة أفضل خلال العامين المقبلين".وأوضح الرئيس المصري، أنه سيلتقي في أول أيام عيد الفطر، بأسر الشهداء للاحتفال معهم بالعيد، وإدخال الفرحة على قلوبهم، قائلاً: "سنقول لهم إننا معكم رغم أننا لا نستطيع أن نعوض الشهيد سواء أكان أباً أو ابناً، وستكون هذه المناسبة فرصة لكل من يحب أن يشاركنا في هذا اللقاء لتكريم أسر الشهداء".وأعرب السيسي، عن سعادته بلقاء أعداد من أطياف الشعب المصري على إفطار الأسرة المصرية، واصفاً اللقاء بأنه تجربة رائعة بدأت في السنوات الماضية، متمنياً الاستمرار فيها.