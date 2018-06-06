نيكي هايلي تَشنُ هجوماً حاداً على الأمم المتحدة لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطن

أقدمت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، على شن هجوم لاذع على المنظمة الدولية، متهمةً إياها بممارسة (النفاق)، وذلك بسبب انتقاداتها للسياسة القاسية التي تتبعها واشنطن في مجال الهجرة.







وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد اتهمت في وقت سابق، الولايات المتحدة بالتدخل غير القانوني في خصوصية الأسر، وارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الأطفال على الحدود الجنوبية للبلاد.

وأشارت هايلي، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، إلى وجود مشاكل في بلدان معينة، وأعلنت أن واشنطن ستقرر بشكل مستقل سياستها على حدود الدولة.وقال هايلي: "مرة أخرى تدين الأمم المتحدة بشكل منافق الولايات المتحدة، وتتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان العنيفة من جانب بعض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".وأضافت: "الولايات المتحدة لا تزال الوطن المعطاء، ولكننا دولة ذات سيادة، وقوانيننا هي التي ستحدد أفضل طريقة للسيطرة على حدودنا وحماية شعبنا، فلا الأمم المتحدة ولا أي شخص آخر يمكن أن يُملي على الولايات المتحدة كيفية الدفاع عن حدودها".وأعربت المفوضية عن أسفها لممارسة "سياسة عدم التسامح" على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. وصرحت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شمدساني قائلة: "نعتبر ممارسة الفصل بين العائلات، بمثابة تدخل غير قانوني وخارج نطاق القضاء، في حياة الأسرة، ويشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الأطفال".وأشارت شمدساني إلى أن المعلومات التي جمعتها مؤسسات المجتمع المدني الأمريكي، تشير إلى فصل مئات من الأطفال عن ذويهم على الحدود الأمريكية منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأحدهم لا يتجاوز عمره سنة واحدة.