دولي

بوتين: روسيا وشعبها سيختارون دائماً السيادة ومحاولات كبح تطورنا لن تأتي بشيء

بوتين: روسيا وشعبها سيختارون دائماً السيادة ومحاولات كبح تطورنا لن تأتي بشيء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا وشعبها سيختارون دائماً السيادة، مضيفاً: "أنا أنطلق من حقيقة مفادها، إما أن تكون روسيا ذات سيادة أو لا تكون على الإطلاق. وبالطبع، سيختار الشعب الروسي دائمًا الخيار الأول السيادة".

ويتطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على علاقات إيجابية مع الغرب على الرغم من العقوبات، مشيراً إلى أن محاولة كبح تطور روسيا لن يأتي بشيء، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.

وأضاف بوتين: فيما يتعلق بكيفية تطوير العلاقات الروسية الأمريكية والعلاقات الروسية مع الدول الغربية في ضوء العقوبات: "أتطلع إلى علاقة جيدة وإيجابية".

وتابع: "نحن ندرك أن شركاءنا من خلال هذه القيود والعقوبات يحاولون فقط كبح جماح التنمية بروسيا، وليس لدي أدنى شك بأن هذه المحاولات، وكما يقول المحامون بالوسائل غير المجدية لن تأتي بشيء، مشيراً إلى أن الخاسر من هذه السياسة سيكون أولاً أولئك الذين يبدؤونها.

وبخصوص الوضع في شبه الجزيرة الكورية، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أسف بلاده لاستمرار الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في إجراء مناورات عسكرية، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات لا تسهم في تهدئة الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وقال بوتين: "من المؤسف أن شركاءنا في الغرب والولايات المتحدة ولسوء الحظ بجمهورية كوريا الجنوبية، لم يتوقفوا عن إجراء مناوراتهم العسكرية التي لا تُسهم بالانفراج".

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