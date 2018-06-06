فيديو: شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال رام الله

وترك الجنود الشاب ملقى على الأرض لأكثر من نصف ساعة، دون أن يقدموا له العلاج، ثم ألقوه داخل الجيب العسكري دون علاج.







ووصلت سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى القرية، ولكنها لم تجد الشاب الذي اختطفه جنود الاحتلال.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله بالضفة الغربية.وقالت الوزارة: إن الشاب عز التميمي (21 عاماً)، استشهد برصاص الاحتلال في قرية النبي صالح شمالي مدينة رام الله، وذلك بعد إصابته بجراح خطيرة في الرأس.وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي على الشاب من مسافة أقل من مترين، وأصابوه بثلاث رصاصات في الرقبة، ومنعوا أهالي القرية من تقديم العلاج للطفل، أو نقله بسيارة إسعاف، واعتدى الجنود على كل من حاول مساعدة الطفل.