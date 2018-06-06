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الأردنيون يواصلون الاحتجاج على قانون ضريبة الدخل

الأردنيون يواصلون الاحتجاج على قانون ضريبة الدخل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الأردنيون الاحتجاج في العاصمة عمان، وعدد من المدن، ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المزمع طرحه قريباً على مجلس النواب، وذلك على الرغم من دعوة الملك عبد الله الثاني، لإجراء حوار ومراجعة شاملة حول القانون.

ووفق وسائل إعلام أردنية، فإن نحو 1300 شخص تجمعوا في منطقة الشميساني وسط عمان على بعد عدة مئات من الأمتار من مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع، مساء أمس الثلاثاء، حتى الساعة 02:30 من فجر الأربعاء وسط إجراءات أمنية مشددة.

وردد المحتجون، وبينهم محامون وأطباء وصيادلة وممرضون وناشطون شباب وأطفال وكبار السن "يلي قاعد جوا الدار غلوا عليك الأسعار" و"الشعب يريد إسقاط النواب" و"الموت ولا المذلة".

كما رفعوا أعلاماً أردنية ولافتات كتب عليها "معناش" و"خرجنا لنصنع مستقبلنا" و"جئنا نغير نهجنا بأيدينا، وعشرون عام من الفشل بيع مقدرات وطن تدمير التعليم والصحة تجويع للشعب" و"رسالتنا إلى مؤسسة صنع القرار الشعب اتخذ القرار باستعادة كرسي رئاسة الوزراء".

وطوقت قوات الأمن والشرطة المحتجين، ومنعتهم من الوصول إلى الدوار الرابع، حيث مبنى رئاسة الوزراء، حيث تنظم التظاهرات منذ أسبوع في المساء بعد إفطارات رمضان، وتمتد حتى ساعة متأخرة من الليل.

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