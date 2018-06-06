وزارة الدفاع القطرية تَكشف عن منظومة جوية لحماية مجالها الجوي

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الدفاع القطرية، الأربعاء، عن منظومة جوية لحماية المجال الجوي القطري أُنشئت مع بريطانيا، ستبدأ خدمتها الفعلية بداية من عام 2021.وقالت المجلة الرسمية لوزارة الدفاع والقوات المسلحة القطرية "الطلائع"، نقلًا عن وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، "قمنا بإنشاء أول سرب عملياتي مع المملكة المتحدة".وأوضح العطية، أن هذا السرب هو أول سرب يتم إنشاؤه في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945، ودولة قطر والمملكة المتحدة تنشئان هذا السرب المكون من طائرات (التايفون) ليقوم بمهام واجب الدفاع عن الدولتين، وكافة المهام الدفاعية.وأكد إنه "سيدخل الخدمة في قطر مع نهاية عام 2021، كما أن قيادته، سوف تعمل بشكل دوري بين قطر والمملكة المتحدة".من ناحيته، أوضح رئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبد الله آل محمود، أن الدوحة تقوم بمفاوضات مع موسكو لشراء منظومات روسية للدفاع الصاروخي من نوع "إس- 400".