الإحصاء الفلسطيني يعقد الاجتماع السنوي 15 مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز

عقد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني صباح اليوم، الأربعاء، الموافق 06/06/2018 بمقره الرئيسي بمدينة رام الله، الاجتماع السنوي الخامس عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز، حيث ترأس الاجتماع السيدة علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، وبمشاركة الوكلاء المساعدين، وعدد من المدراء العامين، عن الجانب الفلسطيني، بينما حضر عن جانب الممولين الرئيسيين السيدة نينا شيدرب، مديرة التعاون في الممثلية النرويجية، والسيد عماد عبد الله، من الممثلية النرويجية لدى دولة فلسطين، والسيد الكسندر جيليو، والسيد صليبا أجرب، من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.





وقد رحبت عوض بالحضور، وقدمت نبذة عن طبيعة وتطور عمل جهاز الإحصاء خلال الفترة السابقة.





وقد تناول الاجتماع اعتماد تقرير تقدم العمل الفني والمالي لبرنامج عمل الجهاز السنوي للعام 2017 وتقرير تدقيق حسابات الجهاز 2017، بالإضافة إلى استعراض الأنشطة والمشاريع التي يخطط الجهاز لتنفيذها وأهمها قيام الجهاز باستكمال تنفيذ النشر والتحليل لنتائج مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 وفقاً للخطة الموضوعة.





وقد أثنى الحضور على إنجازات الجهاز وتميزه في إدارة برامجه ومشاريعه في ظل الظروف الراهنة، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققها خلال الفترة السابقة.

رام الله - دنيا الوطن