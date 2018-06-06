شؤون فلسطينية

بنك الإسكان يتبرع بطرود غذائية لمخيم طولكرم

بنك الإسكان يتبرع بطرود غذائية لمخيم طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
بالتعاون مع اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، قام بنك الإسكان بالتبرع بعدد 27 طرداً غذائياً خلال شهر رمضان، وذلك انطلاقاَ من مبدأ الشراكة الاجتماعية في المجتمع، وفي اطار الجهود والمساعي الرامية لمساندة ودعم المؤسسات والجمعيات التي تعتني بالفئات المحتاجة. 

ومن جانبه، أكد السيد محمد البرغوثي، المدير الإقليمي لبنك الإسكان، أن هذا التبرع يأتي من واقع حرص البنك على المساهمة بالمسؤولية الاجتماعية، والتي تعتبر من أوائل اهتماماته، وخاصة تلك الفئات المحتاجة، كما وأكد على أهمية الشراكة والتعاون وتوحيد الجهود في العمل الخيري والخدمة المجتمعية، بحيث يترتب على الجميع التعاضد ورفع أسمى قيم التآخي والمشاركة مع أبناء الوطن الواحد.

وبدورها، شكرت اللجنة الشعبية البنك على تبرعه السخي مثمنةً مبادرته لتقديم الدعم المعنوي والمادي لأهالي المخيم، وحرصه على المشاركة والمساهمة الفعالة في المسؤولية الاجتماعية.

هذا، ويذكر بأن اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، تقوم بالأساس على لعب دور الوسيط بين المانح والمستفيد من خلال العمل على جمع التبرعات الخيرية، سواء من متبرعين داخليين أو خارجيين، وصرفها على المحتاجين الذين ترعاهم، وهم الأيتام والفقراء من أبناء المخيم، وذلك عن طريق طاقم متخصص من موظفين ومتطوعين يتبعون مباشرة لهيئة إدارية منتخبة.

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