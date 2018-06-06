وزارة الاتصالات تُعلن بدء الترشح لجائزة الشيخ سالم الصباح للمعلوماتية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، عن فتح باب الترشح لجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، التي تنظمها دولة الكويت الشقيقة.وتنظم الجائزة المذكورة بشكل سنوي في مجالات التطبيقات المحوسبة، والمحتوى الإلكتروني، حيث تمنح مبلغاً نقدياً مقداره 20 ألف دينار كويتي لكل فائز.وحرصاً من الوزارة على تعزيز الحضور والتمثيل الفلسطيني في هذه الجائزة، فإنها تحث جميع الأفراد والمؤسسات الفلسطينية ممن لديهم تطبيقات وأنظمة ومواقع إلكترونية متميزة، وذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، التقدم بطلباتهم للترشح لهذه الجائزة، من خلال الرابط: http://bit.ly/alsabahaward18 ، حتى موعد أقصاه 10/7/2018