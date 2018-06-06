دولي

ردود فعل إسرائيلية هستيرية بسبب إلغاء الأرجنتين مباراة ودية معها بالقدس

ردود فعل إسرائيلية هستيرية بسبب إلغاء الأرجنتين مباراة ودية معها بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية، ردود فعل وُصفت بـ"الهستيرية" على إلغاء الأرجنتين مباراتها معها، والتي كانت مقررة على (ستاد تيدي) في القدس مساء السبت المقبل.

وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية، مع الرئيس الأرجنتيني ماؤورسيو ماكري، إلا أن الأخير قال: إنه يعجز عن القيام بأي شيء.

وهاجم وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، المنتخب الأرجنتيني، قائلاً: "إنه من المخزي بمكان أن يرضخ لاعبو كرة القدم لضغوط المحرضين المعادين لإسرائيل، الذين يضعون نصب عيونهم هدفاً واحداً، وهو محو دولة إسرائيل من خلال المساس في حقها الأساسي بالدفاع عن نفسنا".

وأكد ليبرمان، "أن إسرائيل لن ترضخ أمام مجموعة من اللاساميين المؤيدين للإرهاب"، بحسب زعمه.

وبدورها أعربت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف، عن أملها في أن يعدل المنتخب الأرجنتيني عن قراره، وألا يستسلم لدعوات مقاطعة إسرائيل.

وحمل رؤساء أحزاب المعارضة، الحكومة مسؤولية إلغاء منتخب الأرجنتين مباراة كرة القدم على (ستاد تيدي) في القدس مساء السبت المقبل.

ووصف رئيس المعارضة يتسحاك هرتسوغ، إلغاء المباراة بهدف ذاتي لكل من وعدنا بأن وضعنا السياسي ممتاز، وفشل مدوٍ للحكومة، التي تدفن رأسها في الرمال، ولا تقرأ الواقع على نحو صحيح.

أما النائبة شيلي يحيموفيتش، من المعسكر الصهيوني، فقد أعربت عن أسفها لإلغاء المباراة، غير أنها حملت الوزيرة ميري ريغيف المسؤولية عن ذلك، قائلةً: "إن ريغيف حاولت استغلال المباراة لغرض دفع شعبيتها في الانتخابات التمهيدية بحزب الليكود، مما تسبب في هذه النتيجة العصيبة".

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