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خلاف قطري سعودي جديد بشأن الحج

خلاف قطري سعودي جديد بشأن الحج
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، عن استغرابها الشديد من صدور بيان عن وزارة الحج والعمرة السعودية، فيما يتعلق بحقوق المواطنين والمقيمين في قطر في ممارسة الشعائر الإسلامية في مكة.

ونفت الوزارة القطرية، اليوم الأربعاء، ما قالته وزارة الحج السعودية، بأن دولة قطر تمنع مواطنيها والمقيمين فيها من الحج والعمرة"، مؤكدةً على استمرار العراقيل والإجراءات التعسفية التي تفرضها المملكة على قاطني دولة قطر جملة، ودون غيرهم من مسلمي العالم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية.

وقالت الوزارة، إن شواهد هذه الإجراءات عديدة "فباب العمرة والحج عن طريق البر لا زال مغلقاً تمامًا، والتوجه من مدينة الدوحة إلى مدينة جدة مباشرة أيضاً غير متاح، مما يحمل المعتمرين والحجاج من كبار السن وأصحاب الأمراض مشقة مضاعفة.

وأكدت أنها سجلت حالات عديدة لأشخاص حاولوا التوجه للعمرة في الفترة الماضية، ولكنهم منعوا، بالإضافة إلى تلقيها عددًا من البلاغات من قبل مواطنين قطريين، حاولوا التواصل مع شركات الحج والعمرة في المملكة، ولَم تستجب لهم الجهات المعنية، مطالبةً جميع الجهات المعنية في السعودية من جديد، بالعمل بالشعائر الدينية بعيدًا عن التقارب السياسي.

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