شؤون فلسطينية

كشف تفاصيل اجتماع (فلسطيني- إسرائيلي) بشأن أموال الضرائب ورواتب الموظفين بغزة

كشف تفاصيل اجتماع (فلسطيني- إسرائيلي) بشأن أموال الضرائب ورواتب الموظفين بغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت إذاعة (ريشت كان) الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماع فلسطيني إسرائيلي، عقد بين مسؤولين من الجانبين بشأن قرار اقتطاع أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة).

وقالت الإذاعة، إن الاجتماع عقد بين موشيه كحلون، وزير المالية الإسرائيلي، ونظيره الفلسطيني شكري بشارة، وحسين الشيخ وزير الشؤون المدنية.

وأوضحت الإذاعة، أن الاجتماع بحث رغبة إسرائيل في تعزيز المشاريع الإنسانية بغزة، والتهديد الإسرائيلي باقتطاع أموال من عائدات الضرائب في حال لم تدفع السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها كاملة في غزة، إلى جانب قرار اقتطاع أموال أخرى لتعويض إسرائيل عن الحرائق.

وكشفت الإذاعة الإسرائيلية، عن فحوى الرسالة التي سلمها وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون لقيادة السلطة الفلسطينية، خلال الاجتماع الذي جمعهم أول أمس الاثنين.

وذكرت الإذاعة، أن فحوى الاجتماع كان بشأن رواتب موظفي السلطة في غزة، وأن إسرائيل هددت بخصم أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، في حالة عدم صرفها رواتب موظفي السلطة في القطاع، وفق الإذاعة.

وأضافت، أن الجانب الإسرائيلي، أبلغ نظريه الفلسطيني رغبه إسرائيل في دفع مشاريع إنسانية في قطاع غزة في ظل الوضع السيئ للقطاع.

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