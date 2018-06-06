إصابات واعتقالات وسحب تصاريح عمال في بيت أمر

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأربعاء، مواطنين اثنين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما أصابت آخرين بالغاز السام والمُدمع خلال مواجهات ليلية.وأكدت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر، واعتقلت الأسير المحرر سائد عماد محمد الصليبي (22 عاماً)، ومحسن محمد محسن زعاقيق (17 عاماً).وأشارت المصادر إلى وقوع مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان في البلدة، حيث أطلق الجنود الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت والغاز، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق عولجوا ميدانياً.من ناحية أخرى، سحبت قوات الاحتلال على معبري بيت لحم وترقوميا، تصاريح عمل من عدد من عمال بيت أمر من عائلة صبارنة، التي ينتمي إليها الشهيد رامي صبارنة، الذي قضى برصاص الاحتلال في البلدة القديمة من مدينة الخليل السبت الماضي، والذي ما زال جثمانه محتجزاً لدى سلطات الاحتلال.إلى ذلك، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة الخليل وعبثت بمحتوياتها، عرف من أصحابها، نوح عاشور، وفوزي الخطيب، وجواد الجندي.