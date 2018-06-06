ليبرمان يُهاجم الرئيس عباس ويَضع شرطاً لتحسين ظروف قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

هاجم وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على خلفية صرف جزء من رواتب موظفي الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة.







وأضاف ليبرمان: "يجب علينا أن نتخطى أبو مازن في أي خطوة مستقبلية لتحسن الأوضاع في قطاع غزة، حيث إنه يضع حواجز وعراقيل أمام أي مبادرة لتحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة".









وأعرب ليبرمان في كلمته عن معارضته الشديدة للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد مع حماس، موضحاً بأن حماس ستستغل هذه الهدنة في تطوير وتعاظم قدرتها العسكرية.

وقال ليبرمان في كلمته خلال مؤتمر المحاسبين في مدينة إيلات: "الرئيس عباس صرف 50% فقط من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، الذين يصل تعدادهم إلى 78 ألف موظف بالرغم من حلول شهر رمضان"، متهماً إياه بأنه سبب تدهور الأوضاع في غزة، وفق زعمه.أما فيما يتعلق بقطاع غزة، أوضح ليبرمان "أن شرطنا الوحيد لتحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، هو الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المعتقلين لدى حماس في غزة".وتابع: "حماس تتقدم في مجال الأبحاث والتقدم والتطوير بشكل أسرع وأكبر بكثير من تنظيم حزب الله اللبناني، وذلك نظراً لأن الأخير يعتمد في تسليحه على التهريب من سوريا وإيران، في حين تعتمد حركة حماس في تسليحها على التطوير والتصنيع المحلي".وتابع: "عشر سنوات من الهدنة كفيلة بأن تمتلك حماس خلالها ضعف القدرات التي يمتلكها حزب الله حالياً".