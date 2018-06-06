عريقات: العالم لن يستسلم لإرهاب وابتزاز الاحتلال والأرجنتين انتصرت للقانون الدولي

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن العالم لن يستسلم لإرهاب الدولة والابتزاز والتهديد والوعيد الذى تمارسه الحكومة الإسرائيلية، والذى تدعمه إدارة الرئيس ترامب.وأضاف عريقات رداً على تصريحات الوزيرة الإسرائيلية ميري ريجيف، التي قالت فيها إنها "تأمل ألا تستسلم الأرجنتين لتهديدات الاٍرهاب، وأن لا توقف مباراتها مع إسرائيل"، أن المجتمع الدولي لن يستسلم أمام ممارسات الحكومة الإسرائيلية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وإسرائيل التي يحتفل أفراد جيشها المحتل بقتل ملائكة الرحمة، والأطفال والمقعدين، والنساء والمتظاهرين سلمياً، لا تستحق المكافأة بل تستحق المُساءلة والعقاب، فشكراً للأرجنتين وشعبها وفريقها المتألق دوماً للانتصار لمبادئ القانون الدولي، ورفض البلطجة والتهديد والابتزاز الممارس من أمثال ريجيف، وفريدمان، وهايلي.وثمن عريقات عالياً الجهود التي بذلها رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جِبْرِيل الرجوب، لقيام المنتخب الأرجنتيني بإلغاء هذه المباراة.وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، قد ألغى الليلة الماضية مباراته التي كانت مقرره مع منتخب إسرائيل في التاسع من الشهر الجاري على أرض القدس، وذلك نتيجة جهود الاتحاد الفلسطيني وبمساعدة اتحادات رياضية إقليمية ودولية.