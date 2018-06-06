الاحتلال يُفرج عن 9 شبان ويُمدد اعتقال آخرين بالقدس

رام الله - دنيا الوطنتنظر محكمة الاحتلال بالقدس المحتلة، اليوم الأربعاء، بطلب شرطة الاحتلال تمديد اعتقال 3 فلسطينيين، فيما أفرجت عن 9 بعد أن تم اعتقالهم صباح أمس الثلاثاء، في ساحات المسجد الأقصى، عقب تصديهم لاقتحامات المستوطنين.والمعتقلون الذين مدد توقيفهم دون عرضهم على المحكمة هم أسد مفلح، وأشرف حسونة، وعز الدين زيود.وأفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين أمجد أبو عصب، أن شرطة الاحتلال، أطلقت سراح 9 مصلين من الضفة الغربية ورحلتهم إلى الحاجز العسكري، فيما مددت توقيف 3 آخرين ليوم الأربعاء.وأخلت شرطة الاحتلال، سبيل معتقلين مقدسيين عرف من بينهم كريم علقم، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوماً ودفع كفالة مالية.وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت صباح الثلاثاء 15 مصلياً من أمام المسجد القبلي، بينما كانوا يرتلون القرآن الكريم، تزامناً مع اقتحام عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى.