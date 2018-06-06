وسط اعتقالات في الضفة.. لليوم الثاني الاحتلال يقتحم منازل أسرى ومحررين في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، عدة شبان من مناطق قلقيلية وطولكرم والقدس، وداهمت منازل في الخليل وجنين.





وأفاد شهود عيان، أن الاحتلال اعتقل الشاب حمزة القرعاوي من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، والشاب ثائر مرعي من بلدة بلعا شرق طولكرم.





كما جرى اعتقال الشابين أحمد سمير أبو ذياب (19 عاماً) ورأفت دويري (22 عاماً) من مدينة قلقيلية.





وفي ضواحي القدس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد خالد شيخة من حيْ رأس خميس قرب مخيم شعفاط محمد عبيدو والشاب منذر النجار من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.





وداهمت قوات الاحتلال، عدداً من منازل الأهالي، غالبيتها تعود لأسرى محررين في مدينة الخليل، عُرف منها: الشيخ فوزي الخطيب، أنس زغير، رائد عاشور، هاشم أبو تركي، ومنزليْ عبد الله وحاتم الجنيدي.





وتم اقتحام قرية إمّاتين شرق مدينة قلقيلية ومدينة جنين، والتمركز في شارع حيفا.

رام الله - دنيا الوطن