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مصرع 45 من الجيش السوري وحلفائه بهجوم لتنظيم الدولة شرق البلاد

مصرع 45 من الجيش السوري وحلفائه بهجوم لتنظيم الدولة شرق البلاد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 45 عنصرا من القوات الحكومية السورية وحلفائها، جراء هجمات شنها تنظيم الدولة على قرى بالضفة الغربية لنهر الفرات شرقي سوريا، بحسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد، أمس الثلاثاء، أن التنظيم شن، منذ يوم الأحد، هجمات ضد قرى على الضفة الغربية لنهر الفرات، وذلك بهدف (تشويش وإرباك) القوات الحكومية وإنهاك أفرادها والعناصر الموالية لها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار المرصد إلى أن هجمات تنظيم الدولة تتالت "لتغطي جبهة بطول نحو 100 كلم بموازاة الضفاف الغربية لنهر الفرات، في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور"، حيث تمكن التنظيم من فرض سيطرته على أربع بلدات وقطع الطريق الرابط بين مدينتي البوكمال ودير الزور.

وبحسب المرصد، فقد أسفرت المعارك العنيفة في المنطقة عن مقتل 45 من عناصر القوات الحكومية و"حلفائها من جنسيات مختلفة"، مقابل سقوط 26 مسلحا في صفوف تنظيم الدولة.

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