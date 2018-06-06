رئيس حكومة إيطاليا الجديد يدعو إلى مراجعة سياسة العقوبات ضد روسيا

رام الله - دنيا الوطنأعرب جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي الجديد عن معارضة حكومته للعقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، وبالأخص تلك التي تضر بالاقتصاد والمجتمع المدني الروسي.ودعا كونتي، في كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، قبيل تصويت المجلس على منح الثقة لحكومته، إلى مراجعة سياسة العقوبات بحق روسيا، مشددا على أن روما ستكون منفتحة أمام موسكو، التي نشّطت في السنوات الأخيرة دورها الدولي في تسوية الأزمات الجيوسياسية المختلفة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).في الوقت نفسه، أشار كونتي إلى أن إيطاليا ستظل عضوا في حلف الناتو، وأن الولايات المتحدة كانت ولا تزال شريكا مميزا تقليديا لها.وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على موسكو في عام 2014، على خلفية الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا وإعادة انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وكان قد مدّد ووسّع غير مرة القائمة السوداء.وترفض موسكو الاتهامات الموجهة إليها بالتورط في الصراع المسلح الدائر بمنطقة دونباس الأوكرانية، مشددة على أن عودة القرم إلى قوامها جاءت بالتوافق التام مع القانون الدولي.