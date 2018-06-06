استطلاع: أردوغان لن يحسم الانتخابات في أول جولة

رام الله - دنيا الوطنأظهر استطلاع أجراه معهد "سونار" لاستطلاعات الرأي، أن من المتوقع أن يخفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الحصول على الأغلبية التي يحتاجها للفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تجرى في 24 حزيران/يونيو.وأضاف الاستطلاع أنه من المتوقع أن يحصل أردوغان على أغلبية في الجولة الثانية، بعد ذلك بأسبوعين، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وسيدلى الأتراك بأصواتهم في انتخابات برلمانية ورئاسية هذا الشهر، بعد أن أعلن أردوغان في أبريل إجراء انتخابات مبكرة، وفق ما ذكرت وكالة (رويترز).وبعد الانتخابات ستتحول تركيا إلى النظام الرئاسي الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية بسيطة في استفتاء جرى العام الماضي.وأظهر الاستطلاع الذي شمل ثلاثة آلاف شخص في 26 إقليما من أقاليم تركيا الواحد والثمانين، أن أردوغان سيحصل على 48.3% من الأصوات في الجولة الأولى، مع توقع حصول مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، محرم إنجيه، على 31.4 في المائة.وأُجري الاستطلاع فيما بين 29 أيار/مايو والثالث من حزيران/يونيو، وقال فيه أكثر من 53% ممن شملهم الاستطلاع، إنهم سيصوتون لصالح أردوغان ضد إنجيه في الجولة الثانية.وفي الانتخابات البرلمانية من المتوقع حصول حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان على 42.2%، وحليفه حزب الحركة القومية اليميني على 7.1%.وأشار الاستطلاع إلى حصول تحالف حزب الشعب الجمهوري المنافس على 39.5%. والشركاء العلمانيون لحزب الشعب الجمهوري هم حزب الخير الذي تم تأسيسه حديثا وحزب السعادة الإسلامي.ومن المتوقع حصول حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، على نسبة 10%، وهي الحد اللازم لدخول البرلمان.