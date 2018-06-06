التحالف يدمر تحصينات الحوثيين في الحديدة وينهك قدراتهم

رام الله - دنيا الوطنشن التحالف العربي غارات جوية وقصفا بالمدفعية، امس الثلاثاء، على معاقل الحوثيين في ضواحي مدينة الحديدة، في وقت تتقدم قوات المقاومة بإسناد إماراتي على الأرض باتجاه المدينة الاستراتيجية.واستهدفت مدفعية التحالف العربي معاقل الحوثيين في ضواحي الحديدة ودمرت تحصيناتهم في ظل التقدم الميداني الكبير باتجاه الحديدة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).كما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات وآليات عسكرية للحوثيين في مناطق تابعة لمدينة زبيد، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى وسط انهيار كبير في صفوف جماعات الحوثي.وأغارت مقاتلات التحالف على مواقع جماعات الحوثي في مناطق شرق المشرعي وأطراف الجراحي والتحيتا والحسينية في ضربات نوعية أنهكت قدراتها العسكرية وشتت صفوفها.وأصبحت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، وبدعم من القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي، على بعد بضعة كيلو مترات من مطار الحديدة وفي الطريق إلى تحرير المحافظة كاملة.ويشهد الشريط الساحلي في الحديدة معارك عنيفة بين قوات المقاومة اليمنية المشتركة من جهة وجماعات الحوثي من جهة أخرى لاستكمال تطهير المنطقة من سيطرة الجماعات الحوثية.وبينما تتقدم قوات المقاومة المشتركة لتطهير الحديدة من المتمردين، يدعو متابعون يمنيون الحكومة إلى مواكبة المعركة والعمل على دعم الجهود الحربية على الأرض، من خلال تقديم الدعم السياسي لقوات المقاومة.