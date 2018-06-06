أبو هولي يتسلم منصبه رئيسًا لدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير

رام الله - دنيا الوطنتسلم الدكتور احمد ابو هولي عضو اللجنة التنفيذية مهام منصبه الجديد رسميا كرئيس لدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية خلفا لسلفه الدكتور زكريا الاغا الذي شغل هذا المنصب عدة سنوات.وجرت مراسم التسليم والتسلم في مقر دائرة شؤون اللاجئين بغزة في جو ساده السعادة والفرحة والارتياح والاطمئنان.وفي كلمته تقدم الدكتور ابو هولي بالشكر الجزيل للدكتور زكريا على الدور الكبير الذي قام به على مدار السنوات الماضية في الدفاع عن حقوق اللاجئين في كل المحافل والساحات وعلى راسها حق العودة.وقال الدكتور ابو هولي: "أتشرف اليوم بأنني استلمت ملف دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير من الاخ الكبير الدكتور زكريا الاغا الذي له باع طويل في العمل النضالي منذ عقود طويلة وعلى مدار التاريخ".واكد الدكتور ابو هولي ان دائرة اللاجئين دائرة متقدمة للقضية الفلسطينية بل هي جوهر القضية وسنعمل معا ومع كل المناضلين من ابناء شعبنا من اجل المحافظة على هذه الامانة وعلى هذه الدائرة وعلى حقوق اللاجئين في كافة اماكن تواجدهم.وشدد ابو هولي على ان حق العودة حق مقدس وان هذه الدائرة وجدت لخدمة ابناء شعبنا الفلسطيني وهي دائرة مهمة جدا وسنستفيد من خبرات الدكتور زكريا الاغا فيها.وأضاف نأمل ان نسير في هذه الدائرة في اعلى المستويات والى بر الامان لان قضية اللاجئين حق ثابت من ثوابت حقوق شعبنا.وبدوره أعرب الدكتور زكريا الاغا رئيس دائرة شؤون اللاجئين سابقا عن سعادته عن تسليمه الامانة للدكتور احمد وهو يعلم مدى دوره وعمله وجهوده ونشاطاته مؤكدا أن الدكتور ابو هولي سيؤدي المهمة في كل امانة وكفاءة واخلاص خاصة ان هذه المهمة ليست سهلة بحكم ان قضية اللاجئين قضية مركزية و هي جوهر الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.واعتبر الدكتور الاغا ان دائرة اللاجئين هي دائرة مرجعية سياسية لقضية اللاجئين يجب المحافظة عليها لانها متفرعة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.واعرب الدكتور الاغا عن امله بأن تسير الامور بطريقة جيدة مجددا أنها ستسير بطريقة ايجابية ولمصلحة قضيتنا وشعبنا بوجود رجل أمثال الدكتور احمد.واضاف ان قضية اللاجئين قضية مهمة واساسية وان حقوق اللاجئين مقدسة وعلى راسها حق العودة طبقا لقرار 194فهو حق مقدس لا يمكن التنازل عنه رغم كل المحاولات التي جرت في الماضي والتي تجري حاليا لطمس هذه القضية وتوطين اللاجئين.واكد الدكتور الأغا ان حق اللاجئين حق مقدس وهو حق فردي وجماعي لكل اللاجئين الفلسطينين ولن يكون أي سلام في المنطقة الا بحل هذهالقضية حسب القرارات الدولية خاصة قرار 194 الذي ينص على حق العودة والتعويض.وختم قائلا : انا مطمئن تماما لاخي الدكتور احمد لتوليه هذا المنصب الجديد معربا عن امله بأن ينجح في هذه المهمة.