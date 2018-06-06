الشرطة: البدء بالعمل على معبر الكرامه بنظام 24 ساعة اليوم الاربعاء

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، ان العمل بنظام 24 ساعة سيكون من الايام من الاحد وحتى الخميس، فيما الحركة يوم الجمعة حتى الساعة 11:00 صباحاً، اما السبت فالعمل حتى الساعة 2:00 ظهراً في كلا الاتجاهين .









رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة أمس الثلاثاء ان العمل على معبر الكرامه بنظام ال 24 ساعة سيبدأ اعتبارا من اليوم الاربعاء .