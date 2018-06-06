شؤون فلسطينية

الشرطة: البدء بالعمل على معبر الكرامه بنظام 24 ساعة اليوم الاربعاء

الشرطة: البدء بالعمل على معبر الكرامه بنظام 24 ساعة اليوم الاربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة أمس الثلاثاء ان العمل على معبر الكرامه بنظام ال 24 ساعة سيبدأ اعتبارا من اليوم الاربعاء  .

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، ان العمل بنظام 24 ساعة سيكون من الايام من الاحد وحتى الخميس، فيما الحركة يوم الجمعة حتى الساعة 11:00 صباحاً، اما السبت فالعمل حتى الساعة 2:00 ظهراً في كلا الاتجاهين .


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